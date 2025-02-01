半導體研究機構：DeepSeek硬體投資或逾5億美元

中國人工智能（AI）公司DeepSeek推出的新模型DeepSeek-R1因性價比高而廣受關注，成本多少成為外界焦點，半導體研究機構SemiAnalysis發表報告，估計DeepSeek公司歷年來的硬體投資支出為遠高於5億美元（約39億港元）。



DeepSeek在2024年12月公布的文件中，透露其模型DeepSeek V3的訓練成本為557.6萬美元（約4,349萬港元），低廉的成本引起關注。文件註明成本僅包括V3的官方訓練（official training），不包括與架構、演算法或資料相關的先前研究和消融實驗（ablation experiments）的成本。

作為一家中國AI初創公司，DeepSeek在海外遭到諸多質疑。（Reuters）

半導體研究與諮詢機構SemiAnalysis發表報告，估計DeepSeek公司的歷來硬體投資支出為遠高於5億美元（約39億港元），並指研發成本和整體成本也相當可觀，稱為模型訓練製作「合成資料」需要大量的計算力。

報告稱「為開發新的架構方法，在模型開發過程中，需要花費大量資金來測試新想法、新的架構理念和消融（ablations）。」

2023年時，外界估計OpenAI的GPT-4訓練成本達到6300萬美元（約4.9億港元）。