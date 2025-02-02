特朗普下令美軍空襲索馬里ISIS恐怖分子　防長：多名武裝分子喪生

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，美軍對索馬里的ISIS恐怖分子疑犯發動空襲。



彭博社報道，特朗普周六（2月1日）在社交媒體發文說，他當天上午下令對ISIS高級襲擊策劃者，以及策劃者在索馬里招募並領導的其他恐怖分子進行精準空襲，「這些被我們發現藏匿在山洞裏的殺手威脅着美國和盟友」。

他沒有透露被殺的ISIS成員名字，也沒有透露死亡人數，只是說美軍多年來一直在追蹤一個他稱之為「ISIS襲擊策劃者」的人。

白宮國家安全委員會也拒絕透露被襲擊者身份。

索馬里總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）感謝特朗普派美軍空襲當地ISIS據點。（Reuters）

路透社報道，國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）說，這次襲擊發生在戈利斯山脈（ Golis Mountains），初步評估顯示許多武裝分子被殺，沒有當地人受傷。

赫格塞斯表示，這些打擊削弱了ISIS策劃和發動襲擊的能力，這些襲擊威脅着美國、盟友及無辜的平民。「（這次襲擊）發出一個明確的信號，即美國始終準備找到和消滅威脅美國和盟友的恐怖分子，在特朗普的領導下，我們也進行強有力的邊境保護和許多其他行動。」

索馬里總統辦公室說，總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud）已獲悉空襲。他在社交媒體寫道，他對「美國在共同打擊恐怖主義的鬥爭中給予堅定支持」表示最深切的感謝。

「特朗普在反恐工作中表現出的果斷和大膽的領導，在索馬里受到高度重視和歡迎。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

