美國防部以輪換為由向4間傳媒下逐客令　《紐約時報》：無法接受

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府於周五（1月31日）晚間宣布採取前所未有的舉措，將把包括《紐約時報》（The New York Times）在內的四間媒體組織從國防部五角大樓的專用辦公空間中撤出，理由是希望為其他媒體騰出空間。



據路透社報道，一份關於「新年度媒體輪調計劃」的備忘錄稱，還將撤走美國全國公共廣播電台（National Public Radio）、Comcast公司旗下的美國全國廣播公司（NBC News）和《政治報》（Politico），這些媒體必須在2月14日前騰出辦公空間。取而代之的是《紐約郵報》（New York Post）、同一個美國新聞網（One America News Network）、《布賴特巴特新關網》（Breitbart News Network） 和 《赫芬頓郵報》（HuffPost News）。

美國防部總部五角大樓（Reuters）

且從現在起，每年都會有一間印刷媒體、網絡媒體、電視媒體和廣播媒體從五角大樓輪換出來，「以便讓來自同一媒體的新媒體有獨特的機會作為五角大樓記者團的常駐成員進行報道，」備忘錄寫道。《紐約時報》在一份聲明中表示：「旨在阻礙訪問的措施顯然不符合公眾利益。」

五角大廈有包括路透社在內的二十多間新聞機構，報道美國軍方的日常活動。五角大樓記者協會表示，「國防部這一史無前例的舉措將高度專業的媒體拒之門外，令我們深感不安」。