特朗普俄烏問題特使：倘達成停火協議　盼烏克蘭年底前舉行選舉

由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）2月1日表示，若烏克蘭在未來數月與俄羅斯達成停火協議，美方希望烏克蘭在年底前恢復舉行選舉。



路透社1日報道，凱洛格受訪時表示，此前烏克蘭因戰爭而暫停的總統和國會選舉需恢復舉行。他補充，大部分民主國家在戰爭時期都會舉行選舉，並強調選舉對民主很重要。

2020年8月26日，時任美國副總統國家安全顧問凱洛格（Keith Kellogg）在美國華盛頓舉行的2020年共和黨全國代表大會上發表講話。（Reuters）

特朗普及凱洛格此前皆表示，他們正在制定計劃，以便在新政府上任的頭幾個月內促成俄烏停火協議，惟未有透露計劃的細節。

報道引述消息指，凱洛格與白宮官員近日討論，推動把「烏克蘭同意恢復選舉」納入初步停火協議的內容。若烏方最終恢復舉行選舉，勝選者將負責與俄羅斯談判更長期的和平協議。

2024年9月27日，時任美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約特朗普大樓（Trump Tower）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。（Reuters）

現任烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的5年任期本應於去年屆滿，但因烏克蘭自2022年戰爭爆發後實施戒嚴令，總統和議會選舉被無限期押後。

報道稱，他曾提到烏克蘭最快今年就可以舉行選舉，但前提是兩方達成停火且有足夠強大的安全保障阻止俄羅斯再次發動攻擊。