泰國審視緬甸邊境地區治安　計劃中斷詐騙活動發生地區供電

泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anuthin Chanwirakun）上周五（1月31日）已要求國家安全委員會（NSC）交代緬甸供電地區的治安狀況，明確指出哪些地區涉及犯罪詐騙等非法活動，並對泰國國家安全或治安構成威脅，作為後續是否中斷供電的決策依據。



據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，泰國其中一項內閣決議規定，電力局可以向泰國邊境附近的鄰國客戶出售電力，無需尋求政策層面的批准，但必須通知國家能源政策委員會。目前，泰國電力局為緬甸的五個地區供應電力：分別為緬甸孟邦的三塔山村—漂東蘇；撣邦的美紅登—大其力、泰緬友誼大橋—大其力；克倫邦的泰緬友誼大橋—妙瓦底、會芒—妙瓦底。

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 （EUSI）

但近期泰緬邊境，尤其是清萊府湄賽縣和達府湄索縣，面臨販毒、洗黑錢、電訊詐騙、人口販賣等跨境犯罪問題，涉事地區正使用泰國地方電力局供應的電力，可能對泰緬兩國治安與國家安全造成影響。

阿努廷表示，政府希望國家安全委員會說明這五個地區是否有影響泰國和平秩序或安全的非法活動。如果確實如此，則應對這些地區進行斷電。