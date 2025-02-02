英國脫歐5周年 政客不談相關議題 民調：支持脫歐人數創新低
撰文：劉耀洋
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英國2016年6月23日公投決定脫離歐盟，並於2020年1月31日正式退出歐盟。英國輿觀調查公司（Yougov）在脫歐5周年之際進行民調，結果僅30%受訪者支持脫歐決定，是自公投以來民調記錄到的最低人數。英媒2月2日報道，認為脫歐是錯誤或失敗的想法雖已成為英國社會、政壇的主流想法，但英國各派政客卻無意再談及與「脫歐」有關的相關議題。
英國天空新聞（Sky News）2日報道，Yougov上月29日公布一項民調，其中向受訪者問道「現在回想起來，您認為英國脫歐是對還是錯」。結果只有30%受訪者認為英國脫歐是正確之舉，而55%的人則認為脫歐投票是的決定。
而最令人注目的是，在18到25歲的年輕人中，有四分之三的人認為脫歐是錯誤的決定，而這批民眾當時大多沒有資格參加公投。
雖然很難將英國脫歐後果與新冠疫情、俄烏戰機致能源價格、通膨上升等其他經濟衝擊區分開來，但大多數人皆接受「長期來看，脫歐將導致英國生產力下滑4%」的主流觀點。
報道稱，而在這種情況下，英國從左到右的政客皆鮮少再談及「脫歐」一事。曾經支持第二次公投的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）無意告訴選民他們犯下錯誤，僅低調地「重啟」與歐盟的關係。
而右翼在野改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）等支持脫歐者也承認脫歐已「失敗」，轉向討論移民問題，而不再談及脫歐勝利帶來的好處。
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