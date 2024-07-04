英國大選｜施紀賢：有生之年英國不會重返歐盟　但會尋求改善貿易

英國7月4日舉行大選，外界普遍預期在野工黨將會上台，黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）料將出任首相。選舉前夕，施紀賢3日受訪時稱 ，相信英國在他有生之年再不會重新加入歐盟、單一市場或關稅同盟。只要他仍擔任首相，工黨都不會尋求與歐洲建立更密切的關係。



《衛報》（The Guardian）報道，施紀賢的言論顯示，即使之後他贏得連任，也排除英國重新加入歐盟的可能性。隨著民調繼續顯示工黨會取得壓倒性勝利，施紀賢近日更積極闡述未來執政願景。包括尋求即延長國會開會時間，以便有更多時間進行立法。

施紀賢在競選期間基本避免談論歐盟議題，以避免重蹈2019年的覆轍。當時工黨承諾舉行第二次公投，令支持脫歐的選民不滿。

距離投票不到24 小時，施紀賢清楚承諾，不會推動重新加入歐盟。但他重申，工黨會在某些行業與歐盟達成更好的貿易安排，有信心比前首相約翰遜（Boris Johnson）取得更好的協議。

在選前最後一天，施紀賢仍馬不停蹄四出拉票。選後他將面對一系列難題，當中包括監獄爆棚的危機，英國智庫「政府研究所」（Institute For Government）3日建議，透過減少平均刑期來緩解危機，施紀賢對此表示持開放態度。