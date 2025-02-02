韓國活動人士促農曆新年郵票去除「中國」二字　聯合國拒絕

早前有韓國活動人士促請聯合國郵政管理局（United Nations Postal Administration，UNPA）將為慶祝新年而發行的官方郵票上的措辭，將「中國農曆新年」改為「農曆新年」，遭到聯合國郵政管理局拒絕。



聯合國郵政管理局今年1月發行以2025蛇年生肖為主題的節日郵票。《韓國時報》報道，郵票上「中國農曆新年」的用詞在韓國引起關注。韓國活動人士認為，農曆新年是包括韓國在內的多個國家共同慶祝的節日，改名可令其更具包容性。

圖為聯合國郵政管理局（United Nations Postal Administration，UNPA）攜手中國設計師潘虎，設計出帶有中國工筆畫風的蛇年郵票。（聯合國郵政管理局官網）

聯合國郵政管理局官員本週對此回應稱：「經過我們的討論和初步研究，我們認為應該保留『中國農曆』這個稱謂。」

報道引述該官員稱，除了中國、韓國和越南採用的農曆，世界各地也有其他類型的農曆，如伊斯蘭回教曆法、泰國曆法等，而這些曆法有別於中、韓、越的曆法。該官員還稱：「即便是受其影響所產生的韓國曆和越南曆，也不承認或使用與中國相同的十二生肖。」

成信女子大學教授、弘揚韓國歷史文化的活動人士Seo Kyoung-duk認為，郵票所採用的蛇年生肖設計很難作為拒絕更名的理由，並表示這一做法削弱農曆新年的多樣性，並可能令人覺得只有中國才會慶祝這個節日。