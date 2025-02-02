成藥遭誤當子彈嚇壞海關　日本男杜拜機場被關「小黑屋」

日本一名旅客前往阿聯酋杜拜國際機場期間遇到一件哭笑不得的事。當他接受手提行李檢查時，一件看似普通的物品卻引起警衛的懷疑。



馬科伊（音譯：マッコイ）在前往迪拜國際機場的旅程中經歷一個令人啼笑皆非的事件。當他接受手提行李檢查時，警衛突然大聲警告，指着他的行李中的一樣物品，開始懷疑他攜帶危險品。這導致四到五名警衛圍繞着馬科伊，將他視為潛在的危險人物。

原來，引起這場誤會的物品並不是真正的危險品，而是口含清涼劑的「仁丹」。這款產品外觀上與金屬子彈有相似之處，並且包裝上的圖像可能被誤認為是軍事人員，這使得警衛們誤解情況。

由於語言障礙，馬科伊無法用阿拉伯文或英文清楚解釋這款產品的實際用途，進一步加深警衛們的懷疑。他被帶到一個「小黑屋」，警衛們對他進行了一連串嚴格的檢查，包括對行李的仔細搜查。

在經歷一段尷尬和困惑的時間後，當地工作人員終於理解誤會的來源，並將馬科伊釋放出來。雖然這場誤會在當時讓他倍感焦慮，但回顧起來，這場滑稽的誤會無疑成為一個難忘的旅行趣事，讓他在外地旅行中獲得一段難忘的回憶。