特朗普發起關稅戰　路透社：加拿大或採法律行動應對

加拿大一位高級政府官員說，渥太華方面將根據相關國際機構採取法律行動，對美國加徵加拿大商品的25%關稅提出異議，並稱這些關稅「非法且毫無依據」。



路透社周日（2月2日）引述該名加拿大高官員報道：「我們顯然會根據與美國達成的協議，尋求法律途徑。」

官員說，加拿大政府認為美國總統特朗普的舉動是非法的，違反兩國在自由貿易協定和世界貿易組織（WTO）下的貿易承諾。「如果我們有其他法律途徑可供選擇，也將納入考慮。」

官員也說，美國的關稅和加拿大採取的反制措施，將對加拿大經濟產生影響。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周六（1日）下令對加拿大的商品加徵25%關稅，只有石油、​​天然氣和電力等能源產品徵收10%關稅。25%的關稅將於周二（4日）開始生效，而能源關稅將於2月18日開始實施。

作為回應，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布將對價值1550億加元的美國產品徵收25%關稅。

加拿大總理杜魯多2月1日在渥太華宣布回應美國的關稅措施。（Reuters）

首輪報復性關稅從星期二開始，涵蓋1256種美國產品，佔從美國進口所有產品的17%。這些產品包括橙汁、花生醬、葡萄酒、啤酒、電單車、化妝品等，總價值高達300億加元。

加拿大也將在三週後公佈另一份清單，包括電動汽車、鋼鐵和鋁產品、部分水果和蔬菜、航空航天產品，這些進口產品總價值為1250億加元。

為避免加拿大企業受到嚴重衝擊，加拿大政府將為企業提供一種機制減輕報復性關稅的影響。根據所謂的「減免程序」，符合特定條件的企業可申請關稅減免或退稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

