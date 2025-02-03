墨西哥總統：3日公布反制美國關稅措施　雙方應對話而非對抗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月1日簽署行政命令，對從加拿大、墨西哥及中國進口商品加徵關稅。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）於2月2日表示，會於3日公布報復性關稅的細節，稱已指示經濟部門實施一直在制定的B計劃，以捍衛墨西哥利益，但未透露會針對哪些美國商品。



關稅/美墨關係：圖為2025年1月31日無人機拍攝的畫面，顯示大量貨車在墨西哥邊境城市華雷斯市（Ciudad Juarez）排隊，等候進入美國。（Reuters）

欣鮑姆指出，美國存在嚴重的芬太尼成癮問題，但關稅無助解決此問題，稱關稅將令人民遭受物價上漲打擊，雙方應該對話而非對抗，墨西哥是被迫作出回應。

她同日曾與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通電話，雙方討論關稅問題，並同意在共同關心的領域合作，加強兩國之間的牢固雙邊關係。

加拿大和墨西哥都準備向進口的美國貨品徵收報復關稅。路透社引述知情人士稱，墨西哥準備對從美國進口的豬肉、芝士、新鮮農產品、鋼鐵和鋁徵收5%至20%的報復性關稅。他們表示，汽車業最初將獲得豁免。

杜魯多2月1日表示，加拿大和美國應該合作，而不是透過關稅懲罰加國民眾。（Reuters）

加拿大此前則公布，會對美國徵收的25%關稅報復，第一輪貨品清單總值300億加元，包括蔬果、酒、奶類產品、服裝及廁紙；並在21天內向1250億加元的美國產品徵稅。

特朗普2日在網上發帖稱，關稅措施或給美國人民帶來「一些痛苦」，但長遠會帶來回報，將為美國帶來黃金時代，「我們會讓美國再次偉大，這一切都值得付出的代價」 。