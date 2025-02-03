美司法部要求FBI人員交代是否參與調查國會山騷亂　疑秋後算賬

美國司法部正考慮對數千名參與2021年1月6日美國國會騷亂調查的聯邦調查局（FBI）人員進行處分，目前他們被要求填寫有關他們參與調查情況的深入問卷。



據美媒引述消息人士稱，問卷要求員工描述他們的職位和頭銜，並具體說明他們是否參與了1月6日的調查。這項調查是根據美國司法部上周五（1月31日）發出的一項特別指令，該指令要求公布所有參與1月6日相關調查的FBI僱員的姓名、頭銜和職務。

對職業特工的審查非常不尋常，因為普通FBI特工不會選擇他們被指派處理的案件，歷史上不會因為參與政治敏感案件而調換職位，或受到任何形式的紀律處分，尤其是因為沒有證據表明任何調查或起訴這些案件的FBI特工或律師有不當行為。

圖為2021年1月6日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者聚集，因拒絕承認2020年總統大選結果，圍堵國會山莊並闖入大樓，爆發騷亂。（Getty Images）

聯邦調查局探員協會（FBI Agents Association）在發給員工的備忘錄中向特工保證，收到問卷絕不表示行為不當。備忘錄中寫道：「儘管我們一再保證『所有FBI僱員都將受到保護，以免遭受政治報復』，但我們明白，這讓人感覺特工和僱員覺得自己成為了被針對的目標。」

但備忘錄強調，FBI會根據政策和法律提供正當程序。據悉，約有4000名探員和其他員工收到問卷。問卷於上周日（2月2日）發出，填寫截止日期為周一。