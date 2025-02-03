特朗普掀關稅戰　加拿大第2大公司CEO斥杜魯多：早應合作管控邊境

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月1日簽署行政命令，向加拿大進口貨品加徵25%關稅。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）隨即反擊，宣布向美國1550億加元計的產品徵收25%關稅。對此，加拿大全國第2大公司、電子商務企業Shopify的行政總裁呂特克（Tobias Lütke）2日批評杜魯多的回應，稱他早應該與美國合作管控邊境並處理芬太尼問題。



呂特克2日在社交媒體X上表示，他雖然對特朗普向加拿大加徵關稅感到失望，但他同樣不滿杜魯多政府對美加貿易問題的處理方式。

他指出，特朗普早已透過提出管控美加邊境及處理芬太尼問題，作為與加拿大合作的條件。每個加拿大民眾其實都希望杜魯多政府能處理這兩大議題，但杜魯多卻無意與美方合作，反而使加拿大陷入關稅戰之中。

呂特克認為加拿大向美國徵報復關稅不會帶來任何好處，美方將對此不以為意，加拿大卻會因此走向衰落。他強調：「加拿大繁榮建基於與美國合作，透過幫助美國獲勝來（為加拿大）贏得勝利。」

圖為2025年1月6日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布辭任自由黨（Libera lParty）黨魁。（Reuters）

美媒《紐約郵報》2日稱，Shopify是呂特克2006年創立的電子商務公司，市值約1,500億美元，是加拿大最大的科企和該國有史以來最大的新創公司。