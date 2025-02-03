特朗普指南非「部分階層」遭惡劣對待　威脅斷援助

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月2日表示，南非「特定階層」的人受到非常惡劣的對待，將切斷對南非的所有援助，直至完成相關調查。



特朗普在自家社交平台Truth Social表示：「南非正在沒收土地，對待特定階層非常惡劣」，稱在對情況完成全面調查前將切斷援助。政府統計顯示，2023年美國向南非提供了近4.4億美元（約34.3億港元）的援助。

圖為2024年成功連任的南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）。（Reuters）

南非外交部回應指，相信特朗普團隊會善用調查期，了解南非的政策都是在憲政民主框架內， 強調早前簽署生效的徵地法並非例外，很多國家都有類似立法。

南非的土地問題長期以來都存在爭議。在結束種族隔離三十年後，該國大部分農地仍歸白人所有。總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）上月簽署一項法案，規定政府在某些情況下，可以為公共利益而以「零補償」徵用財產，損害南非白人利益。包括美國政府效率部部長、富豪馬斯克（Elon Musk）在內，許多位保守派人士都批評政府的政策。

拉馬福薩3日表示，希望就有關問題及雙邊利益與特朗普政府接觸，同時強調南非是一個法治、公義及平等根深蒂固的憲法國家，政府並沒有強搶土地。