日本氣象廳發布大雪預警　料明天起本冬季最強寒潮出現

日本氣象廳（Japan Meteorological Agency）周一（2月3日）發布大雪預警，預測明日起，日本將會出現今個冬季最強的寒潮。日本北部至西部的日本海（東海）沿岸大片地區將出現大雪、暴風雨和海面波濤洶湧的天氣，九州和四國等地的平原地帶也有可能出現大雪天氣。



氣象廳官員表示，預計本周二到周四將出現大雪，有時伴隨強風和巨浪，一些地區還可能遭遇創紀錄的冷空氣攻擊，這種狀況可能會持續到下週初。氣象廳預測，截至明日中午的24小時內，降雪量較多的地區依次序是北海道60厘米，北陸地區50厘米，岐阜縣和近畿地區40厘米。

日本國土交通省官員敦促人們不要進行非必要的旅行，因為大雪可能會導致道路交通中斷、道路封閉並導致公共交通延誤。氣象廳則呼籲人們警惕大雪造成的停電、樹木倒塌和雪崩。