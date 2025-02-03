大S去世丨日本流感病毒更毒？　前台大醫師解答：台灣恐迎高峰期

台灣藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎逝世，享年48歲，震驚兩岸演藝圈。

以百萬旅遊部落客「林氏璧」聞名的前台大醫院感染科醫生孔祥琪發文稱，本次日本和台灣主要流行的均為H1N1甲型流感，日本的大流行高峰已過，反倒是台灣通常會在新年過後有一波流行期，提醒大家切勿掉以輕心。



林氏璧（本名孔祥琪）在Facebook 專頁「日本自助旅遊中毒者」發文詳列4點流感須知。他強調，流行性感冒病毒絕對不能輕忽，不但傳染力高，且有可能發生併發症，造成肺炎、腦炎、心肌炎等重症。

他指出，流感病毒併發的肺炎有2種，其一是病毒直接侵犯造成病毒性的肺炎，這種病程較快且來勢洶洶，偶爾會發生在年輕人身上，致死率較高；另一種則是續發性的細菌性肺炎，流感破壞身體防衛機制後，細菌趁機入侵，但可用抗生素治療。

大S徐熙媛上月25日與老公具俊曄出席恩師王偉忠長女王羚的歸寧宴，當時狀況相當好。（FB圖片）

大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

大S近年久未公開露面 。（大S微博圖片）

林氏璧表示，流感的致死率約是「千分之一」，65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及患糖尿病、心血管疾病、免疫力低下等慢性病患者，是流感併發重症的高風險族群，應接種流感疫苗。他認為，大S才48歲就病逝實在太年輕，不確定有無其他慢性病的風險因子。

至於有關日本是否流行較毒的病毒株，林氏璧強調「沒有」，台灣、日本目前主要流行的也是H1N1甲型流感，且日本這波流感大流行已確認過了高峰，反倒是台灣往年都會在農曆新年後迎來一波流感流行期，提醒大家切勿掉以輕心。

林氏璧（本名孔祥琪）在Facebook 專頁「日本自助旅遊中毒者」發文詳列4點流感須知。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌早前表示，香港、日本、韓國、新加坡和歐美地區，大多以H1N1甲型流感為主流，港人農曆新年外遊時容易感染，料2月流感高峰期初到頂。現時屬流感季節第3個星期，預計高峰期維持4至6星期，至大約3月中回落。