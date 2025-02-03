馬斯克起訴樂高雀巢雅培高露潔等　稱不在X賣廣告就是非法抵制

據美國全國公共廣播公司（NPR）2月1日報道，馬斯克（Elon Musk）旗下的社交媒體平台X將樂高、雀巢、殼牌、雅培等多個大品牌加入訴訟清單，指控他們參與非法廣告抵制行動。



X於去年8月首次提起訴訟，最初點名的公司包括瑪氏、CVS Health、亞馬遜旗下流媒體平台Twitch等，指控他們違反反壟斷法，「共謀拒絕向X平台投放金額龐大的廣告」。

當地時間2月1日早些時候，馬斯克的律師提交了一份修正後的起訴書，將樂高、雀巢、泰森食品、雅培、高露潔、Pinterest和殼牌等多家知名企業新增列入被告名單。

起訴書稱，世界廣告商聯合會（WFA）通過其品牌安全倡議組織「全球負責任媒體聯盟（GARM）」策劃了一場針對推特（X的前身）的廣告抵制行動，企圖迫使推特遵守GARM標準，這一舉措令推特遭受損害。

根據訴訟內容，在2022年11月馬斯克收購推特後的幾周內，至少有18個屬於GARM的廣告商停止在X上購買廣告，而GARM的其他成員則「大幅削減」了在該平台上的廣告支出，令X損失了數十億美元的廣告收入，所造成的負面影響數年後仍在繼續。

X的律師辯稱，在競爭激烈的市場中，社交媒體平台應該有權選擇設定最適合自身平台的品牌安全標準。

「但競爭廣告商之間採取集體行動，強行給社交媒體平台規定品牌安全標準，這繞過了競爭過程，讓具有市場影響力的一群廣告商的集體觀點，凌駕於消費者利益之上。」起訴書寫道。

X還稱，該平台廣告價格「遠低於社交媒體廣告市場上最接近的競爭對手」，因此抵制X的廣告商「錯失了在一個品牌安全達到或超過行業標準的平台上購買低價廣告資源的寶貴機會」。

去年，在X平台提起訴訟後，WFA停止了GARM的運營，並稱「最近的指控誤解了GARM的宗旨和活動，導致其資源和資金受到嚴重消耗」。然而，WFA 行政總裁向成員表示，將積極應對訴訟，並「證明我們在所有活動中完全遵守競爭規則」。

2022年10月，馬斯克豪擲440億美元買下推特，隨即採取了一系列大刀闊斧的改革，比如將推特更名為X；重塑了這家社媒平台的內容審核方式，恢復了一批此前因違反平台規則而被封禁的賬號；他還裁撤了合同內容審核員、公司的人權團隊以及負責遏制政治操縱和兒童性虐待材料的調查人員。

儘管馬斯克通過這些舉措彰顯了自身對X的掌控力，但引發了外界對公司穩定性的擔憂，馬斯克還得罪了一眾廣告商。2023年11月，他在X支持了一則反猶太主義的帖子，隨即導致包括IBM、蘋果、獅門影業、迪士尼和華納兄弟等大公司暫停在X投放廣告。

對於馬斯克發起的這起訴訟，路透社援引布法羅大學法學院教授克里斯汀·巴塞洛繆（Christine Bartholomew）的話指出，X必須證明每個廣告商都實際參與了抵制協議，但在相關條款可能屬於隱含協議的情況下，「要滿足這一證明要求並非易事」。還有聲音指出，即便官司打贏了，馬斯克也無法強迫廣告主回歸X平台。

本文獲《觀察者網》授權轉載

