X被指無法過濾虛假及反猶資訊 歐盟與IBM同日宣布抽起所有廣告
歐盟與社交平台X（前稱Twitter）的矛盾進一步升級，政治新聞網站政治報（Politico）歐洲版報道，歐盟委員會已去信員工，要求所有歐盟機構停止在X上刊登廣告，原因是虛假訊息泛濫。
Politico引述歐盟委員會內部信件指出，X上的假資訊，尤其是近期以巴衝突的假訊息實在太多，委員會決定停止所有機構在X上刊登廣告，直至進一步通知。委員會表示各部門可以考慮在其他地方，探索新的社交平台上繼續刊登廣告。
這是近日歐盟與X的矛盾的最新升級，歐盟自2022年通過《數碼服務法》（DSA）後，收緊社交平台的監管及限制，特別是對假新聞的打擊。在10月以巴衝突剛開始時，歐盟曾警告X必須在24小時內刪除所有與以巴衝突不實的內容，包括虛假、誤導、暴力和恐怖等的訊息，否則將面臨相當公司年營收 6%的罰款。
據商業內幕（BusinessInsider）報道，有知情人士稱馬斯克（Elon Musk）對歐盟的DAS法例大感不滿，正內部討論是否乾脆撤出歐盟地區，或阻止歐盟地區用戶訪問X。
在10月15日，澳洲電子安全委員會曾表示，因X未能回覆當局在防止兒童虐待措施的問題，向X處以61.5萬澳元（約300萬港元）的罰單。
IBM同日宣布暫停在X上賣廣告
同一時間，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，IBM發現其廣告被放在與反猶太人內容相關的資訊旁邊關係，決定暫時停止在X上賣廣告。
IBM的發言人指出，IBM不容忍仇恨言論和歧視，因此即時暫停在X平台上的所有廣告，同時正調查這完全不可接受的情況。
馬斯克在收購Twitter後，為改革財務狀況增加廣告收入，讓X刊登廣告的頻率大增。廣告會自動出現在任何訊息的旁邊，包括反猶太留言和資訊。
美國媒體事務組織Media Matters for America在15日發表的一份報告指出，他們發現在X上的蘋果、Bravo、Oracle、Xfinity和IBM的廣告，會出現在宣傳希特拉和其納粹黨的帖子旁。