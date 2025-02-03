韓國檢方：尹錫悅戒嚴時指示封鎖媒體切斷水電

韓國檢方調查顯示，總統尹錫悅在宣布緊急戒嚴前後親自指示封鎖新聞媒體，通過消防廳對其採取斷水斷電措施。



根據韓聯社，韓國法務部3日向國會法制司法委員會提交的涉總統尹錫悅帶頭發動內亂案的起訴書指，在2024年12月3日宣布緊急戒嚴前，尹錫悅向前行政安全部長官李祥敏展示包含各項戒嚴後措施的文件，文件內容為，在零時左右封鎖MBC、JTBC、《京鄉新聞》等媒體，並通過消防廳切斷水電。

調查指，尹錫悅和前國防部長官金龍顯事先編制和打印寫有戒嚴後措施的文件，分發給接到消息後聚集到總統室的國務委員們，按照尹錫悅指示，李祥敏在布告令發布之後的去年12月3日晚11時34分左右與警察廳廳長趙志浩通話，確認警方所採取的措施情況，隨後向消防廳廳長指示配合斷水斷電措施。

報道亦引述司法界3日消息指，首爾中央地方法院刑事合議25庭決定20日就尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案進行第一次庭前會議。