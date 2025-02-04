解放軍南部戰區：中方艦艇編隊正常過航巴西蘭海峽　菲方污衊炒作

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里2月3日表示，中方艦艇編隊當日正常過航巴西蘭海峽（Basilan Strait），菲方就中方艦艇編隊正常過航行為進行污衊炒作，嚴重損害包括中國在內的其他國家正常航運航行權利。



圖為同屬055型導彈驅逐艦的南昌號。（新華社）

田軍里指出，解放軍南部戰區組織海空兵力，3日經巴西蘭海峽赴遠海開展演訓，相關行動始終保持安全、規範和專業操作，完全符合國際法和國際實踐。

菲律賓傳媒引述軍方消息指，中國海軍一艘055導彈驅逐艦、一艘護衛艦及一艘綜合補給艦，2日通過民都洛海峽駛往蘇祿海，3日通過巴西蘭海峽。

中菲關係／中國國旗／菲律賓國旗：圖為2023年6月14日，中國最大的海軍訓練艦戚繼光號停靠菲律賓馬尼拉時，菲律賓海軍官兵手持中菲兩國國旗。 （Getty Images）

菲律賓軍方稱，相關海域屬海上交通線，3艘解放軍海軍艦艇事前未進行外交協調下過境，並且保持異常緩慢的速度，不符合無害通過的原則。

巴西蘭海峽是國際海上通道之一，長約30公里，最窄處僅15.7公里，左側為蘇祿海，右側為西里伯斯海，距離菲律賓第三大城達沃僅395公里，距離巴拉望島428公里，位處菲律賓腹地，以致中國軍方的任何行動都受到關注。