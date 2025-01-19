南海局勢：美菲第5次聯合軍演　解放軍在黃岩島附近戰備巡邏

菲律賓軍方周日（1月19日）表示，已與美國一連兩日在南海舉行聯合海上軍演，這是今年首次，也是2023年來第五次。央視旗下社交網站帳號「玉淵譚天」則強調，解放軍近期在黃岩島附近多次戰備巡邏。



▼美菲2025年首次聯合海上軍演

路透社報道，軍演中美國出動卡爾文森號航空母艦打擊群、兩艘飛彈驅逐艦、兩架直升機和兩架F-18大黃蜂戰鬥機。

菲方則派出安東尼奧·盧納號護衛艦（FF-151）、安德烈斯·博尼法西奧號巡邏艦（PS-17）、兩架FA-50戰鬥機以及空軍搜救力量。

2025年1月17日開始，菲律賓和美國在南海展開一連兩日的海上聯合軍演。圖為菲律賓軍方派出的安東尼奧·盧納號護衛艦（FF-151）。（X/ @TeamAFP）

菲方表示，這些活動加強雙邊海上合作和互通性。

央視「玉淵譚天」在微博發影片指，解放軍近日在黃岩島一帶多次戰備警巡，並公開獨家影片，介紹巡邏派出的軍備，包括軍用運輸機、可對地面或水面攻擊的轟-6轟炸機，並強調飛機拍攝到黃岩島一帶水面情況一目了然，警告「某些國家的小船勿以身犯險」；還有蘇-30戰鬥機，指如其他國家強行侵闖，掛載實彈的戰機隨時處能開戰。

影片還指出，多種不同機型同時出動，能有效提升中方綜合作戰能力，同時表明維護南海主權的決心，「不惹事，但也絕對也不怕事」。