特朗普又「退群」　白宮：總統2.4將下令退出聯合國人權理事會

美國白宮官員周一（2月3日）表示，預計總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於周二發布行政命令，退出聯合國人權理事會，並再次停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）提供資金。



圖為2021年2月22日，聯合國人權理事會第46屆會議於瑞士日內瓦開幕。（新華社）

時值以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問華盛頓，他長期以來一直批評UNRWA，指責該機構煽動反以勢力，其員工「參與針對以色列的恐怖活動」。

早在2017至2021年特朗普第一任期，他就曾退出過聯合國人權理事會，稱其長期對以色列有偏見且缺乏改革。當時他還停止過對UNRWA的撥款，並質疑過其價值，表示巴勒斯坦人需要同意與以色列重開和談，並要求進行不明確的改革。

以巴戰爭：圖為2024年2月8日，在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）加沙總部旁行動的以色列士兵。（Reuters）

後來在民主黨時任總統拜登（Joe Biden）的領導下，美國連任聯合國人權理事會成員國，任期為2022到2024年。