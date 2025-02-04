特朗普提議烏克蘭用稀土資源換軍事援助

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（2月3日）表示，他希望與烏克蘭達成協議，允許美國獲取烏克蘭的稀土資源，以換取美國在俄烏戰爭中繼續向基輔提供軍事和經濟援助。



據悉，該提案似乎符合澤連斯基提出的「勝利計劃」，即允許美國獲取高科技產業所需的關鍵礦產，以換取美國保護這些資源免受俄羅斯和伊朗的侵害。

圖為2024年12月19日，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)出席在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會。（Reuters）

特朗普在白宮表示，華盛頓向烏克蘭提供的軍事和經濟援助比其歐洲盟友提供的還多，並補充：「我們希望與烏克蘭達成協議，他們將確保我們給他們稀土和其他東西。」

他還指，已收到烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府的消息，稱他們願意達成協議，讓美國獲得現代高科技經濟所需的要素。

特朗普希望與烏克蘭達成協議，允許美國獲取烏克蘭的稀土資源，以換取軍事援助。（REUTERS）

特朗普繼續說： 「我們投入了數千億美元。他們擁有豐富的稀土。我希望稀土資源得到安全保障，他們也願意這樣做。」

基輔方面擁有豐富的鈦、鐵礦石和煤炭儲量，以及約50萬噸未開發的鋰資源，總價值估計達數十萬億美元。