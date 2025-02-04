特朗普關稅戰迫在眉睫 加拿大人開始抵制美國產品 呼籲支持國產
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策在加拿大引發反美情緒。加拿大民眾已開始組織自己的活動來盡可能購買加拿大產品、抵制美國商品，並在職業運動賽事上對美國國歌發出噓聲，以抗議特朗普即將徵收的關稅。
溫哥華一間商店周日（2月2日）將美國五大酒類品牌下架，店內出現「加拿大製造」的標語，替代美國貨的加拿大替代產品清單也在網絡流傳。
加拿大的反美情緒還從消費品擴展到體育領域。據加拿大廣播公司（CBC）報道，同日上演的多倫多速龍（Raptors）主場迎戰洛杉磯快艇（Clippers）的NBA比賽前，加拿大球迷在奏響美國國歌時發出噓聲。
總理杜魯多（Justin Trudeau）周一（3日）也在社交媒體X上鼓勵民眾購買國產產品，並稱「現在是選擇加拿大製造的產品的時候了。」
杜魯多較早時宣布加拿大對美國關稅的反擊措施，稱將向美國1550億加元的產品徵收25%關稅，佔加拿大進口美國產品總值三分一。措施包括在4日起即時向300億加元的產品抽稅，並在21天內向1250億加元的美國產品徵稅，為加拿大消費者和供應鏈有時間尋找替代品。
而在關稅戰爆發之際，杜魯多周一兩度與特朗普通電話，之後宣布美加兩國就邊境安全、打擊幫派及芬太尼等問題達成合作共識，雙方將暫停加徵關稅至少30天，加拿大同意部署近1萬人協助保護加美邊境，並把販毒集團列為恐怖分子。特朗普其後表示，對此感到「非常滿意」。
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