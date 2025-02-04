日本埼玉縣路陷事件　74歲貨車司機被困坑內一週仍未獲救

日本埼玉縣八潮市1月28日發生路陷意外，一輛貨車跌入約15米深的坑中，74歲的司機一直被困至今仍未獲救。由於坑內持續出現積水，加上道路附近可能會出現新的塌陷，救援難度增加。



日本放送協會（NHK）及富士新聞網（FNN）等傳媒周二（2月4日）報道，為應對消防部門的全面搜救，埼玉縣從周一（3日）開始着手修建的第二座斜坡已完成約40%，當局正安排重型機械到場協助，預計興建工作在周二下午完成。

日本埼玉縣八潮市1月28日發生路陷意外，74歲貨車司機連人帶車被困坑內（紅圈位置）多天，惟現場仍然有水湧出，令救援極為困難。（YouTube / ANNnewsCH 截圖）

報道提到，由於倒塌持續，埼玉縣政府已要求倒塌現場附近五棟房屋的居民撤離，同時為事發現場半徑50米範圍內的居民設立臨時避難中心，截至周二早上，一共有12人入住。當局亦呼籲縣內12個市及町的民眾節約用水，以減少地下水管的排水量。

事發於28日，八潮市一個路口突然路陷，一輛長約8米的貨車收掣不及跌落坑中。消防接報到場，惟現場再發生路陷，形成一個直徑約40米、深15米的大坑，再加上破裂的排水管持續有水湧出，增加救援難度。

至於涉事駕駛室的車門因大坑中的泥沙堆積無法打開，還存有積水，當局指計劃先進行排水後再展開救援。受困司機起初能夠與消防員對話，但在當日下午與救援人員失聯，當局至今無法確認他的情況。