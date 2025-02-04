日本動物園禁「男性單獨到訪」　捲性別歧視爭議　園長：迫不得已

日本栃木縣一間私人動物園標榜可以與迷你豬、水獺等可愛動物互動，吸引不少喜愛動物的客人上門。但近日女園長在社群媒體宣佈禁止男性客人單獨入內，並無奈透露原因，引發部分網友怒轟此舉是「性別歧視」。



女園長其實也有苦衷：（按圖了解）



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私人互動式動物園「療癒亭（癒され亭）」去年於日本栃木縣觀光聖地那須開幕。雖然標榜是「動物園」，但園區更像單人經營的寵物農場，提供客人與迷你豬、水獺和兔子等可愛動物近距離互動，受到不少動物迷歡迎。但經營療癒亭的女園長1月26日宣佈，以後將禁止男性客人單獨入內。若男性想與動物互動，就必須邀請朋友與家人一同到場。

她貼出公告後，立刻引發大批網友批評。許多網友指控這項規則根本是「性別歧視」，怒轟「社會對男人的歧視越來越過分，連獨自逛動物園都辦不到」、「單身男人真難生存」。但也有網友緩頰「園長會做出這種決定，代表有男人做出過分的舉動」。

女園長於2天後再次發文，解釋她從動物園開張當天起，就遇過部分單獨入園的男客人搭訕、開黃色笑話，宛如把動物園當「酒店」，讓她忍無可忍。但她擔心只把特定人士列入黑名單會遭到報復，才出此下策。

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