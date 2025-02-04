美國對華加徵10%新關稅　北京連出多招　起訴至世貿爭端解決機制

中國商務部發言人2月4日表示，美方2月1日宣布對中國有關產品加徵10%關稅，中方爲捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。中方4日也連出「多招」，包括對部份原產於美國的產品至多加徵15%關稅、對涉嫌違反《反壟斷法》的Google開展立案調查、將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單等。



發言人指，美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

發言人又稱美方做法嚴重損害以規則爲基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。

中方批評美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大世貿成員的強烈譴責，中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。

中方連環出招

在美國決定對中國產品加徵新關稅後，中國國務院關稅稅則委員會2月4日也宣布2月10日起反制美國產品，對部份原產於美國的產品至多加徵15%關稅。

中國商務部也宣布將美國PVH集團和因美納公司（Illumina）列入不可靠實體清單。

中國國家市場監督管理總局同日也表示，因美國谷歌公司（Google）涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對Google開展立案調查。

中方2月4日也公布對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制的決定。