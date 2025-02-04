美國對華10%新關稅生效　中國針對美能源領域反制　推至多15%關稅

誓言對華加徵關稅的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前宣布加徵10%的關稅，這項行政命令周二（4日）生效，中國國務院關稅稅則委員會同日宣布2月10日起反制美國產品，對部份原產於美國的產品至多加徵15%關稅。



國務院關稅稅則委員會指出，對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、輕便客貨兩用車（pickup truck，又稱皮卡）加徵10%關稅。

外媒：中國從美國進口能源不多

路透社指，中國是世界最大能源進口國，不過從美國的購買量相對不算多，這減弱北京對美國原油、液化天然氣和煤炭進口加稅帶來的影響。2024年首11個月，中國從美國進口原油平均每日約23萬桶，較前一年同期減少52%。

以整年計算，中國進口原油中，美國僅佔1.7%，規模約60億美元（約468億港元）。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中國：起訴至世貿爭端解決機制

中國商務部發言人表示，美方宣布對中國有關產品加徵10%關稅，中方為捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織（WTO）爭端解決機制，並形容美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法。

商務部認為美方做法嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大世貿成員的強烈譴責。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。

特朗普曾在周一（3日）表示，預計24小時與中國對話，但警告或將關稅提高至10%以上，又形容此舉是推動中美貿易關係更加平衡的「第一炮」。路透社引述白宮發言人稱，特朗普和中國國家主席習近平將在未來數日內通話。

2025年1月31日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

把兩家美企列不可靠清單

另外中國商務部同日發布《不可靠實體清單工作機制關於將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單的公告》，稱為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制，即時決定將美國PVH集團、因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。

聲明指該兩間實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法律法規，對該兩間公司採取相應措施。

Google被指涉嫌違反壟斷法，遭中國政府展開調查。（Reuters）

對Google展開調查

中國市場監管總局則宣布向Google展開調查，指對方涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》。而商務部及海關總署亦決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。