魯比奧：薩爾瓦多同意接收非法移民及罪犯

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一（2月3日）訪問中美洲國家薩爾瓦多後宣布，對方同意收容被美國遞解的非法移民和暴力罪犯，並願意將任何國籍的被驅逐者關押在其監獄中。這是與特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府達成的一項前所未有的協議，引起批評人士和人權組織的擔憂。



魯比奧今次外訪旨在尋求薩爾瓦多對特朗普政府驅逐大批移民的支持，他在與薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）會見近三個小時後公布這項協議，稱「（薩爾瓦多）為了表達對我國的非凡友誼......同意了世界上任何地方最史無前例、非同尋常的移民協議。」

2025年2月3日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在薩爾瓦多科阿特佩克湖（ Lake Coatepeque）的住所會見薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）。（Reuters）

布克爾周二（2月4日）在社交平台X上證實有關協議，他在一篇帖文中表示：「我們願意只接收已定罪的罪犯（包括已定罪的美國公民）進入我們的超大型監獄（CECOT），以換取一定的費用。這筆費用對美國來說相對較低，但對我們來說卻很可觀，這將使我們的整個監獄系統得以持續發展。 」

薩爾瓦多2023年啟用「恐怖分子監禁中心」（CECOT），專門對付窮兇惡極的幫派成員，號稱「世界最恐怖監獄」。日本TBS電視台曾特地到當地採訪，揭露監獄內「全員都是殺人犯」，進餐全靠徒手抓，以免餐具淪械鬥工具，而且內部採取戰場級最高警戒，看守的警察和士兵都必須遮住臉部隱藏身分，否則以後可能會被受刑人鎖定報復。