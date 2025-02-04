特朗普打擊移民 印度民眾湧入神廟 「求神拜佛」冀獲美國簽證
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署旨在打擊移民的行政命令後，有印度民眾湧入印度教神廟，向有「簽證之神」稱號的神靈祈禱，希望獲得美國簽證。
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綜合《衛報》和印媒報道，印度有兩座印度教神廟因「祈求簽證很靈驗」而聞名，一座是印度古加拉特邦（Gujarat）的查馬特卡里哈奴曼神廟（Chamatkari Hanuman，俗稱簽證哈奴曼）；還有海得拉巴市（Hyderabad）的奇爾庫爾巴拉吉神廟（Chilkur Balaji，俗稱簽證巴拉吉）。
美國向來是印度移民的熱門目的地，其推出的面向高技術人才H-1B簽證，更是有三分之二的申請人來自印度。
簽證哈奴曼神廟供奉猴神哈奴曼，祭司表示要想祈求簽證，就把護照放在神像面前，經過祭司儀式後重複朗誦哈努曼禱詞（Hanuman Chalisa）。祭司還稱，祈求者應每周參拜任意一座哈努曼神廟並詠唱禱詞。
神廟香火鼎盛，還有不少從其他邦遠道而來的香客。
有500年歷史的簽證巴拉吉廟，供奉大神毗濕奴的化身——巴拉吉。每天都有上百人來這座廟宇，包括祈求獲得美國簽證的軟件工程師。他們一直吟誦禱文、舉行儀式並赤腳繞行廟宇108圈，希望能獲得神靈幫助。
廟中僧侶表示，許多人41天內不吃葷（肉、酒、洋蔥和大蒜），以祈求簽證申請獲得批准。
26歲軟件工程師Chandana表示，特朗普勝選後她感到沮喪。自從2年前申請簽證以來，她每個月都會去簽證巴拉吉廟： 「我知道現在情況不太樂觀，但我相信我會得到它，就像我的親戚一樣。」
IT主管Ashok前來巴拉吉廟祈禱並感謝神靈： 「去年我們有11人申請簽證，但只有我獲批。這都是因為巴拉吉大神。」
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