特朗普將晤內塔尼亞胡　料商中東局勢與加沙停火

隨着以色列和哈馬斯（Hamas）本週就加沙停火協議第二階段的談判將近，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（2月4日）將會見訪美的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），外界預料兩國首腦將討論中東局勢與停火協議。



以色列此前分別與哈馬斯和黎巴嫩簽署停火協議，外界擔憂中東局勢會否在協議到期後再度不穩。特朗普周日表示，與以色列和其他國家就中東局勢的討論正「取得進展」，但未提供更多細節，他周一還強調，無法保證加沙持續停火。中東特使威特科夫（Steve Witkoff）則補充對持續停火「抱有希望。」

若今次會談順利舉行，內塔尼亞胡將成特朗普第二個任期就任以來會見的首個外國領導人，特朗普在他首個任期內就推動以色列與阿拉伯國家關係，阿聯酋與以色列簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Agreement），兩國關係正常化。