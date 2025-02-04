大S徐熙媛去世｜《流星花園》漫畫家悼念：笑容可愛留下深刻印象
撰文：成依華
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台灣藝人大S徐熙媛（Barbie Hsu）2025農曆新年期間赴日本旅遊，不幸因染上流感併發肺炎離世。大S生前的代表作包括2001年台劇《流星花園》，漫畫原作者神尾葉子2月4日發文悼念，形容她笑容可愛，給人留下深刻印象。
神尾葉子在帖文表示「台灣版《花樣男子》（日本漫畫原名）、《流星花園》中飾演杉菜的徐熙媛離世…… 她的笑容非常可愛，給人留下深刻印象。這確實令人悲傷和不幸。我們真誠地祈禱您的靈魂安息。」
↓ 《流星花園》的日本原作漫畫《花樣男子》 ↓
大S在日本病逝的消息也在日媒廣泛報道，不少報道提到她是台灣人氣女演員、《流星花園》女主角等。
神尾葉子90年代開始創作《花樣男子》，於少女漫畫雜誌連載，之後推出動畫版，至2000年代改編為台劇《流星花園》，也有推出韓國版等。神尾葉子也有在2015年起創作續集《流星花園～Next Season》。
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