發燒｜流感、感冒、新冠病徵怎分？咳法有不同　傳染方式也有差異

時值季節交替，流感疫情急遽升溫，不少醫生都發現近來診間多了許多發燒病例，許多人一出現發燒、喉嚨痛等症狀就心驚，不知道究竟只是流感、確診，還是小感冒？對此，台灣的中醫師樓中亮分享omicron、一般流感和感冒的症狀特徵。



台灣兒科醫生陳信宏於Facebook分享看診經驗，表示日前看診，光是一天就從不同患者身上驗出6種病毒，分別是：新冠病毒陽性、RSV病毒陽性、甲型流感陽性、腺病毒陽性、腸病毒，以及病毒性腸胃炎，病毒種類多到令他直呼：「太誇張！」其中，感染呼吸道融合病毒（RSV）的病患，每個都發高燒還咳得要命，「咳到吐，痰好多！」提醒若出現發燒症狀，應盡速檢查、篩檢和治療。

台灣家庭醫生林智葳也表示，前些天在門診中驗出乙型流感，顯示流感疫情從年初的單一甲型流感（H3N2）演變為現在多種病毒株（H1N1、乙型流感），呼籲剛得過甲流的人千萬別掉以輕心，因為仍有可能再確診另一種病毒株。

最近天氣涼了，小心別着涼病倒！（按圖了解）

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Facebook專頁「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」指出，若拿乙型流感跟甲流相比，可以發現乙流「肌肉痠痛」感覺更為明顯，也較常有「腸胃症狀」，且以腹瀉為大宗，提醒評估病情時，除了病毒性腸胃炎有發燒、拉肚子症狀之外，也要將乙流納入考量。

林智葳提醒流感較不容易引發呼吸道重症（肺炎），但有可能併發更兇猛的心肌炎併發症，而且大人小孩都可能出現，所以若發生胸痛、胸悶、呼吸困難、持續嘔吐等症狀，一定要多加注意。

台灣中醫師樓中亮則曾在Facebook表示，天氣忽冷忽熱，感冒的人也變多，大家只要一發燒或有喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，就擔心自己是否確診「中鏢」。他呼籲民眾別緊張，先分辨感冒、流感、新冠與omicron之間的症狀差異。

1. 感冒

會出現發燒、呼吸道症狀以及1～2種全身性症狀。

2. 流感

發燒、頭痛、呼吸道症狀、肌肉痠痛、疲倦乏力等症狀。

3. 新冠肺炎

主要表現為發熱、乾咳、乏力，少數有鼻塞或流鼻涕、失去味/嗅覺、肌肉痠痛、腹瀉等。

4. Omicron

乾咳、極度疲勞、肌肉痠痛、喉嚨沙啞，少數會發燒、失去味/嗅覺。

．呼吸道症狀：包含了咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等。

．全身性症狀：包含了頭痛、全身痠痛、疲倦乏力等。



樓中亮說，感冒、流感與新冠肺炎的傳染途徑不盡相同，感冒通常是因為着涼、淋雨、過度疲勞或免疫力下降等原因造成，像近來天氣驟熱驟冷、鋒面帶來雨勢，一不小心就可能感冒。流感則通常發生在季節交替時，病毒透過飛沫傳染，所以往往是一群人同時感染。

至於新冠病毒的感染途徑分為空氣傳播與接觸傳播，前者為咳嗽和打噴嚏，後者是觸碰帶有病毒的物體、表面或握手等親密接觸後，再觸碰口鼻或眼睛。

一般感冒與Omicron都會出現上呼吸道症狀，常見症狀包括喉嚨痛、咳嗽，其次是流鼻水，兒童則常出現發燒症狀。不過一般感冒較少出現發燒與腹瀉，而且感冒和Omicron的「咳法」也略有不同。

感冒多半是帶有痰的濕咳，而且多為短促、間歇性咳嗽，就像偶而覺得喉嚨癢、清喉嚨的感覺。但若出現乾咳，且為長時間且劇烈的咳嗽，就要注意可能是Omicron的前兆。值得注意的是近期出現的Omicron BA.2，有些病例是以腹瀉等腸胃道症狀表現，也要多留意此症狀。

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