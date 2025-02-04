丹麥首相：格陵蘭不出售　但或允許美國在島上加強軍事存在

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）說，丹麥準備允許美國加強在格陵蘭島（Greenland）的軍事存在。



弗雷澤里克森星期一（2月3日）在歐盟領導人會議召開前對記者說，格陵蘭上已經有一個美國軍事基地，負責監控太空和探測導彈威脅，未來美國「可以有更多的可能性」。

彭博社引述她說：「我完全同意美國人的觀點，即當我們談論國防、安全和威懾時，北極地區正變得越來越重要。」她補充說，丹麥和北大西洋公約組織（NATO）都願意在該地區擴大規模。

2025年2月3日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）抵達比利時布魯塞爾參加歐盟高峰會圓桌會議。（Reuters）

她重申，格陵蘭是丹麥的一部分，而且「不會出售」。

弗雷澤里克森是在哥本哈根與華盛頓陷入僵局之際發表這番言論。此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）堅稱，他希望出於國家安全原因控制格陵蘭島。弗雷澤里克森尋求爭取歐洲盟友的支持，最近會見了法國、德國和北歐領導人討論局勢。

歐盟官員說，格陵蘭島也是周一（3日）歐盟會議的一個話題，各國領導人表示全力支持丹麥，與丹麥團結一致。

2025年1月31日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

格陵蘭島是丹麥王國的一個自治領土，這意味着丹麥決策人控制着大多數國內問題。丹麥負責監督這個礦產豐富的北極島嶼的國防和安全政策，正在注入146億克朗以加強防禦。

弗雷澤里克森在星期一的另一場簡報會上對丹麥記者發表講話時，還回應了美國副總統萬斯（JD Vance）關於丹麥不是一個好盟友的說法。

2024年1月9日，特朗普（Donald Trump）在其社交媒體平台上載一張地圖，美國、加拿大及格陵蘭（Greenland）均被塗上黃色。他並沒有解釋地圖的含義。（Truth Social@realDonaldTrump）

她說：「我們與美國人並肩作戰了很多年……我不會接受丹麥是一個壞盟友的說法。我們現在不是，過去不是，將來也不會是。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

