丹麥發現6600萬年前嘔吐物化石　古生物學家：有助解釋史前食物鏈

丹麥化石獵人Peter Bennicke在東部史蒂文斯克林特（Stevns Klint）發現一塊可以追溯到6600萬年前、白堊紀末期的化石，這被認為可能是史前動物的嘔吐物化石。



史蒂文斯克林特被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產。自稱為「化石狂」的Peter Bennicke說，他偶然發現一些看起來不尋常的碎片，這些碎片後來被證實是海百合的化石碎片。海百合是一種與海星和海膽相關的水下物種。

Peter Bennicke把化石送到東西蘭博物館（Museum of East Zealand）。館長Jesper Milan告訴英國廣播公司（BBC），這「確實是一個不尋常的發現」，因為它有助於解釋史前食物鏈中的關係。

館長稱：「它告訴我們一些關於6600萬年前誰在吃誰的資訊」。他解釋說，在此期間，魚類和鯊魚會吃海百合，因為海百合很難消化，這意味着牠們會「吐出所有的白堊碎片」。

他說：「這一發現為我們提供一個獨特的視角，讓我們窺探到白堊紀海底的日常情況，那是恐龍生活時代的海洋。」