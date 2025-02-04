特朗普主張美國優先 國際開發署援助全球勢成絕響｜新聞背後
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）甫一就任後就簽署暫停所有對外援助項目90天的行政命令，旨在協調對外援助項目的美國國際開發署 (USAID) 因此「捱刀」。有報告指美國近年來對外援助支出佔GDP的0.33%，外界認為美國對外援助的舉措或將改變。
特朗普希望從多方面削減政府支出，以達成「美國優先」政策，還考慮將獨立運作的國際開發署併入國務院。早前就任政府效率部的馬斯克（Elon Musk）受托負責此事，還揚言裁撤該部門，國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一（3日）宣布將擔任代理署長。
美國國際開發署是甚麼
美國國際開發署由前總統甘迺迪（John F. Kennedy）在1961年設立，當時正值冷戰顛峰，國際開發總署的目標是更妥善協調對外援助工作，因此成為美國外交政策對抗蘇聯影響力的重要平台。
美國對外援助規模有多大
美國在2023財政年度一共向世界各地發放720億美元（約5608億港元）的援助，僅國際開發署就負責管理約60%、高達437億美元（約3403億港元）的資金，約佔聯合國2024年所有人道援助的42%，涵蓋衝突地區婦女健康、獲取清潔水源、愛滋病毒/愛滋病治療、能源安全及反腐等各層面。
美國國會研究處（CRS）本月一份報告指出，國際開發署1萬名人員約三分之二駐派海外，協助約130個國家。布魯金斯研究所（Brookings Institution）去年9月報告指，美國近年來對外援助支出佔GDP的0.33%，這一比重在二戰後的歐洲復興計劃（The Marshall Plan， 又譯馬歇爾計劃）中達到頂峰的3%，在冷戰期間則介乎0.5%以下至1%。
美國國際開發署遭特朗普批浪費納稅人錢 魯比奧：已接管馬斯克：政府效率部正關閉美國際開發署 特朗普同意這樣做美國國際開發署網站無故關閉引發憂慮美國對華加徵10%新關稅 北京連出多招 起訴至世貿爭端解決機制