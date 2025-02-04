特朗普主張美國優先　國際開發署援助全球勢成絕響｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）甫一就任後就簽署暫停所有對外援助項目90天的行政命令，旨在協調對外援助項目的美國國際開發署 (USAID) 因此「捱刀」。有報告指美國近年來對外援助支出佔GDP的0.33%，外界認為美國對外援助的舉措或將改變。



特朗普希望從多方面削減政府支出，以達成「美國優先」政策，還考慮將獨立運作的國際開發署併入國務院。早前就任政府效率部的馬斯克（Elon Musk）受托負責此事，還揚言裁撤該部門，國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一（3日）宣布將擔任代理署長。

2025年2月3日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在薩爾瓦多（El Salvador）參觀飛機維修公司車間時向媒體發表講話。（Reuters）

美國國際開發署是甚麼

美國國際開發署由前總統甘迺迪（John F. Kennedy）在1961年設立，當時正值冷戰顛峰，國際開發總署的目標是更妥善協調對外援助工作，因此成為美國外交政策對抗蘇聯影響力的重要平台。

美國對外援助規模有多大

美國在2023財政年度一共向世界各地發放720億美元（約5608億港元）的援助，僅國際開發署就負責管理約60%、高達437億美元（約3403億港元）的資金，約佔聯合國2024年所有人道援助的42%，涵蓋衝突地區婦女健康、獲取清潔水源、愛滋病毒/愛滋病治療、能源安全及反腐等各層面。

2024年11月4日，美國北卡羅來納州，圖為特朗普在競選集會期間與魯比奧交談。（Reuters）

美國國會研究處（CRS）本月一份報告指出，國際開發署1萬名人員約三分之二駐派海外，協助約130個國家。布魯金斯研究所（Brookings Institution）去年9月報告指，美國近年來對外援助支出佔GDP的0.33%，這一比重在二戰後的歐洲復興計劃（The Marshall Plan， 又譯馬歇爾計劃）中達到頂峰的3%，在冷戰期間則介乎0.5%以下至1%。