美菲空軍在南海舉行聯合巡邏演習 解放軍南部戰區回應
撰文：莊勁菲
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菲律賓空軍發言人表示，菲律賓和美國空軍周二（2月4日）在南海舉行聯合巡邏。菲律賓海軍則稱，正在監視領海內的3艘中國船隻。解放軍南部戰區其後批評菲律賓的舉動。
菲律賓空軍發言人卡斯蒂略（Maria Consuelo Castillo）表示，這次演習為期一天。菲方派出兩架FA-50戰鬥機，美方派出兩架B1-B轟炸機，演習內容包括飛越黃岩島。
卡斯蒂略強調，飛躍有爭議的黃岩島與任何特定問題無關，只是常規訓練的一部分。
菲律賓海軍在簡報會上表示，正在「密切監視」馬尼拉海域內的三艘中國海軍艦艇，其中包括一艘江凱II級（054A型）飛彈護衛艦。
海軍發言人阿爾科斯（John Percie Alcos）說：「解放軍海軍的存在反映出中國完全無視國際法，破壞了該地區的和平與穩定。」
新華社引述解放軍南部戰區空軍發言人李健健空軍大校，回應稱菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，蓄意破壞南海地區和平穩定。並強調解放軍空軍堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。
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