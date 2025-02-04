中國商務部把美企PVH與因美納列不可靠清單　對鎢等實施出口管制

美國對中國產品加徵10%新關稅的行政命令2月4日生效後，中國商務部宣告把美國PVH集團、因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。中方又決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。



中美關係：特朗普2017年11月9日訪問中國時，歡迎儀式上美國國旗飄揚。（Getty）

中國商務部發布《不可靠實體清單工作機制關於將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單的公告》，稱為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。

中方指兩家實體違反正常市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益，又指不可靠實體清單工作機製將依據相關法律法規，對上述實體採取相應措施。

PVH集團是美國一家服裝公司，旗下品牌包括Tommy Hilfiger、Calvin Klein等。Illumina, Inc.則是美國一家生物科技公司。

中國商務部、海關總署2月4日又聯合發布關於鎢等物項的出口管制公告，對仲鎢酸銨等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制。

中國商務部指，此前已向有關國家和地區通報，對鎢等相關物項實施出口管制是國際通行做法，此次增列相關物項，體現統籌發展和安全的管制理念，有利於更好維護國家安全和利益，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。

中方指出口符合相關規定的，將予以許可。