韓國在野黨提名特朗普競逐諾貝爾和平獎　執政黨：可恥的奉承

韓國最大在野黨共同民主黨（Democratic Party）周二（2月4日）表示，因美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動朝鮮半島和平和朝鮮無核化的努力，該黨已於1月27日向諾貝爾委員會提名特朗普為諾貝爾和平獎候選人。該黨指已將提名一事知會美方。



共同民主黨表示，特朗普在第一任期內兩次會晤朝鮮領導人金正恩，為建立朝鮮半島和平奠定了基礎，其「為朝鮮無核化所做的努力」和「為朝鮮半島和平所做的貢獻」符合諾貝爾獎的理想和價值觀。

該黨發言人趙承來表示：「我們推薦他為諾貝爾和平獎候選人，希望他繼續為朝鮮半島的和平作出努力。」

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

自從特朗普贏得第二個總統任期以來，韓國共同民主黨一直尋求與特朗普政府及美國共和黨保持緊密聯繫。《韓國先驅報》引述該黨眾議員李彥周指，與美國的民主黨相比，共同民主黨與共和黨有更多共通點，尤其是在外交政策取向上。

執政黨國民力量黨同日發表聲明，批評此舉是「可恥的奉承」，意在為其黨代表李在明競選總統鋪路。該黨發言人鄭光載則指，推舉特朗普「與共同民主黨一直以來對美國態度有180度的不同」，稱此舉「讓民眾感到困惑」。