OpenAI CEO訪日韓　分別與軟銀及KaKao結盟　聯手發展AI業務

日本軟銀集團行政總裁孫正義2月3日表示，他已經與ChatGPT開發商OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）達協議，雙方將在日本成立合資企業，向企業客戶提供人工智能（AI）服務。奧爾特曼翌日再宣布與韓國IT巨頭Kakao展開戰略合作，共同發展AI技術和開發產品。



路透社與韓聯社報道，軟銀與OpenAI即將成立的合資企業名為SB OpenAI Japan，雙方將各自擁有50%股權。軟銀行政總裁孫正義則表示，軟銀每年將在OpenAI產品部署上投入30億美元。

路透社此前稱，孫正義正考慮加大對OpenAI的投資力度，軟銀計劃投資150億至250億美元，惟相關消息尚未得到雙方確認。

2025年2月3日，軟銀行政總裁孫正義與OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的活動。（Reuters）

奧爾特曼接着於4日與Kakao代表鄭臣雅在首爾廣場酒店共同舉行記者會，並宣布雙方將展開戰略合作。

根據合作協議，將在KakaoTalk、AI服務Kanana等旗下核心服務中適用OpenAI的最新AI技術應用程式編程介面。Kakao還將引進ChatGPT企業版，加快推進向「AI原生企業」轉型。兩間公司強調雙方將合作開發產品，推動個性化AI服務儘早普及應用。

2025年2月4日，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在韓國首爾在記者會上受到韓國IT巨頭Kakao代表鄭臣雅歡迎。（Reuters）

外界認為OpenAI與日韓兩公司聯手，是為了應對最近崛起的中國競爭對手DeepSeek。DeepSeek的使用人數有急起直追之勢。

韓國市場調查機構WISEAPP RETAIL在4日公布的數據顯示，韓國民眾上月第四週使用最多的生成式AI應用程式為ChatGPT，用戶數量達493萬人，DeepSeek則緊隨其後排第二，用戶多達121萬人。