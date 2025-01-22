甲骨文OpenAI及軟銀投資5000億美元　特朗普：史上最大AI基建項目

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職翌日，1月21日與3間科技巨擘公布投資規模達5000億美元的人工智能（AI）基建投資計劃。軟銀行政總裁孫正義、甲骨文（Oracle）聯合創辦人艾利森（Larry Ellison），以及OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman），1月21日共同出席記者會。特朗普表示，該項目是「史上最大的人工智能基礎設施項目」，可為美國創造10萬個職位，他將發布緊急命令來幫助項目推進。



圖為2025年1月21日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）在白宮公布AI基建計劃。甲骨文（Oracle）聯合創辦人艾利森（Larry Ellison）、軟銀行政總裁孫正義、OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席。（Reuters）

特朗普於白宮公布，3家公司將成立名為Stargate的合資企業。甲骨文、ChatGPT開發商OpenAI及軟銀承諾，首期至少投資1,000億美元。該計劃預期將陸續擴大，目標在未來四年內，令到投資總額增至5,000億美元。

特朗普表示，Stargate將建立實體和虛擬基礎設施，為下一代人工智慧提供動力，包括在全國各地的數據中心，並稱這項工作是顯「史上最大的人工智能基礎設施項目」。

艾利森表示，該集團第一個100萬平方英尺的數據項目，已經在德州展開建設。「我認為這將是這個時代最重要的項目，總統先生，如果沒有你，我們就無法做到這一點」。

甲骨文亦發聲明表示，Stargate項目將確保美國在AI領域的領導地位，為美國創造數以十萬個就業機會，並為全世界帶來巨大的經濟利益。該計劃不僅將支持美國的再工業化，還將提供保護美國及其盟國國家安全的戰略能力。

圖為2025年1月21日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）在白宮公布AI基建計劃，甲骨文（Oracle）聯合創辦人艾利森（Larry Ellison）出席及發表講話。（Reuters）

2016年競選期間，特朗普曾承諾推動國會通過1萬億美元的基礎建設法案，但並未實現。在其第一個總統任期內，他經常談論這個話題，但從未實現過大規模投資，因此成了笑柄。

北美電力可靠性公司（NERC）上月表示，隨著美國AI數據中心、電動車等力消耗上升，未來10年美國約一半地區面臨供電短缺的風險增加。