OpenAI行政總裁將訪韓　擬宣布與Kakao合作AI服務

韓媒周一（3日）報道，美國人工智能研究公司OpenAI行政總裁（CEO）奧爾特曼（Sam Altman）將訪韓出席開發者大會，並宣布與韓國IT巨頭Kakao的合作事宜。



根據韓聯社，業界介紹，OpenAI4日在首爾以閉門形式舉行開發者大會「建設者實驗室」（Builder Lab），邀請100名韓企開發者參加。這是OpenAI開發者大會首次在韓國舉辦，奧爾特曼等多名高管將出席，也是奧爾特曼第3次到訪韓國。

報道指，此行中，他將發布OpenAI與韓國IT巨頭Kakao的合作事宜，並與Kakao代表鄭臣雅共同出席記者會。Kakao在2024年推出AI服務品牌「Kanana」，並計劃在今年內正式提供服務。

分析認為，Kakao和OpenAI將攜手合作意味着，Kakao將正式引進OpenAI的模型開發AI服務。報道指，奧爾特曼和鄭臣雅已就工作協議完成協調。奧爾特曼還將會見SK集團會長崔泰源和三星電子高管。

奧爾特曼目前正在日本進行訪問，訪日行程結束後到訪韓國，之後轉赴印度。