特朗普恢復對伊朗嚴厲施壓　稱如試圖暗殺報復將被消滅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月4日簽署總統總統備忘錄，重申對伊朗「最大限度施壓」，以阻止伊朗獲得核武器。美方將加強實施制裁，包括令「伊朗石油出口降至零」。他也表示，伊朗距離擁有核武已經很近，他願意與伊朗元首會面，嘗試說服伊朗放棄研發。他又稱，已經留下指示，如果伊朗進行報復底試圖刺殺他，「伊朗將會被徹底消滅，什麼也不會剩下」。



圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

根據美國能源資訊署（EIA）的估計，2023年伊朗石油出口收入為530億美元，去年為540億美元；而石油輸出國組織（OPEC）數據顯示，伊朗2024年產量為2018年以來最高。

特朗普在競選期間曾批評，拜登未嚴格執行石油出口制裁的政策，令伊朗成功規避並增加收入，從而發展核武及透過民兵組織擴大影響力。而特朗普在首個總統任期內，也對伊朗採取強硬制裁。

圖為2024年10月7日，伊朗首都德黑蘭，人們行經一條掛有伊朗、黎巴嫩國旗及真主黨旗幟的街道。（Reuters）

路透社此前引述美國官員稱，特朗普預定2月4日與到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行會談，然後恢復對伊朗新採取更強硬政策。

報道指出，特朗普簽署的總統備忘錄下令，美國財政部對伊朗施加「最大經濟壓力」，包括對違反現有制裁的行為，實施進一步制裁和執法。 美國駐聯合國的代表也將與關鍵盟友合作，恢復對伊朗的國際制裁和限制措施。