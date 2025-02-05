英國將與歐盟舉行峰會重塑雙方關係　馮德萊恩軟化對華立場

唐寧街周二（2月4日）宣佈，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）將於5月中旬與歐盟領導人舉行首次峰會，並會見歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），旨在重塑英國與歐盟的關係。馮德萊恩則一改往日對華強硬態度，在近期布魯塞爾的演講上表示認為中歐「可以達成協議，甚至可以擴大雙方貿易和投資關係」。



據英國廣播公司（BBC）報道，唐寧街所稱的「首次英國-歐盟領袖峰會」已確認將於5月19日在英國舉行，首相施紀賢也將在峰會上會見歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和馮德萊恩。

自去年七月上任以來，這位工黨首相一直承諾「重啟」與歐盟的關係。此前在英國保守黨政府執政期間，英國與歐盟的關係一直很冷淡。唐寧街表示此次峰會將「為雙方在許多領域取得進一步進展提供契機，並進一步加強英國與歐盟之間的獨特關係。」

就在歐盟因關稅問題與美國關係變緊張之際，歐盟高層官員卻為緩解與中國的關係留下了空間。馮德萊恩3日在布魯塞爾發表演講時稱，會繼在中歐經濟關係上「去風險化」，但歐盟與北京仍有深化貿易關係甚至「達成協議」的空間。

2025年2月3日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人非正式峰會上參加新聞發布會。（Reuters）

分析認為馮德萊恩這番講話顯示，歐盟對華態度明顯軟化，在面對來自盟國——美國關稅威脅時，歐盟為中歐關係解凍敞開了大門。