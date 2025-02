《路透》引述一份官方通報草案,歐盟預計於周三公布指令,將加強對拼多多旗下Temu和希音(SHEIN)等所有非歐盟國家零售電商,直接向歐盟消費者發貨的海關檢查,以確保公平競爭和產品安全。



歐盟委員會表示,歐盟範圍內的海關行動,將優先控制存在「重大安全隱患和違規風險」的網購產品,並呼籲所有成員國參與,具體的產品清單將與成員國協商確定。

根據歐盟數據,去年進入歐盟的所有價值低於150歐元(約1,200元)的商業貨運中,91%來自中國。去年共有46億件低價值貨物運抵歐盟,是2023年的兩倍多。

The logo of Temu, an e-commerce platform owned by PDD Holdings, is seen on a mobile phone displayed in front of its website, in this illustration picture taken April 26, 2023. (REUTERS)