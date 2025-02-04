英國脫歐五年　施紀賢冀與歐盟達成新安全協議　「重啟」雙邊關係

據英媒報道，當地時間周一（3日），英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在歐洲理事會一場會議上敦促歐盟與英國重新接觸。他表示，希望與歐盟達成新的防務和安全協議，作為「重啟」英歐關係的核心。



作為英國脫歐5年後首位在歐洲理事會上發言的英國首相，施紀賢希望，通過提出與歐盟在英國傳統優勢領域軍事和情報方面密切合作，以獲得更廣泛的經濟利益。

2025年2月3日，比利時布魯塞爾，圖為施紀賢與科斯塔會面。（Reuters）

另據英國《衛報》等報道，當晚在布魯塞爾埃格蒙特宮舉行的歐洲理事會晚宴上，施紀賢還表示，英國不會重新加入歐盟，但雙方在「貿易和安全方面可以建立更好、更緊密的關係」。

綜合英媒報道，這份廣泛的安全協議將涉及國防、移民、能源安全和關鍵原材料等領域。施紀賢政府正尋求消除與歐盟的食品貿易壁壘，希望將英國的碳排放市場與歐盟相關聯，還有加入歐盟—地中海貿易區的想法。不過，這些舉措將既要求英國遵守歐盟規則和歐洲法院的管轄，同時又使其享受優惠政策的力度將遠不及其他歐盟成員國。

剛過去不久的1月31日是英國正式退出歐盟五周年。當天，英國政府沒有舉行官方活動來紀念這一時刻。施紀賢也沒有就此發表任何言論。

針對媒體提問為何施紀賢沒有就脫歐五周年發表觀點時，首相府發言人並未直接回答問題，稱現任政府「可以做得更好」，並表示「與歐盟加強合作符合英國的利益。」

而英國輿觀調查公司（Yougov）近期公布的一項最新調查顯示，只有30%的英國人仍然認為英國離開歐盟的決定是正確的，這是自2016年英國脫歐公投以來民調機構記錄的最低數字。這項調查還顯示，總體而言，有55%的受訪者贊成重新加入歐盟。

施紀賢在還是反對黨工黨領袖時就投票支持英國留在歐盟。自2024年7月正式就職以來，他已經先後訪問了德國、法國、愛爾蘭等國，意在「重置」與歐洲的關係，推動在安全和經濟等領域進行更密切的合作。但工黨政府也明確排除了重返歐洲單一市場和關稅同盟以及恢復自由流動的可能性。

本周一，施紀賢訪問布魯塞爾，再次展現了其深化與歐洲同行關係的政治意願。這也是脫歐5年來，英國領導人首次與歐盟所有27國領導人共同出席歐洲理事會峰會的非正式會議。

美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）報道，在晚宴舉行的幾個小時前，施紀賢在布魯塞爾北約總部發表講話，也談到與歐盟達成新的脫歐後安全協議的想法。他表示，英國希望和歐盟建立「雄心勃勃的安全夥伴關係，以加強北約」。

據他所說，這一協議應涵蓋軍事技術及其研發、提高軍隊在整個歐洲的機動性、保護關鍵基礎設施以及深化工業合作以促進生產。

「我們的國防開支目前佔國內生產總值（GDP）的2.3%，我們正在努力將這一比例提高到2.5%。」施紀賢補充說，「當涉及（歐洲）大陸的和平問題時，我們不能只當評論員。我們必須發揮領導作用，這也正是我決心要做的。」

2024年12月15日，英國脫歐領軍人物、改革黨黨魁法拉奇( Nigel Farage ) 在美國紐約市華爾街舉行的紐約青年共和黨俱樂部年度晚會上發表講話。（Reuters）

英媒報道稱，舉行晚宴的埃格蒙特宮，正是1972年時任英國首相希思（Edward Heath）簽署加入歐盟前身之一——歐洲經濟共同體的地方。施紀賢以首相身份出現在此處，是英國和歐盟之間的一次「象徵性和解」。

晚宴後，歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）對記者說，「大家都很高興歡迎施紀賢……並明確表示，英國和歐盟是可靠和可預測的合作夥伴。」

科斯塔還表示，他預計歐盟和英國將於5月19日在英國舉行峰會，以建立「雙方能夠建立的最緊密的關係」。

波蘭從1月1日起接替匈牙利擔任歐盟輪值主席國。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）將英國向歐盟「求和」一事歸功於自己。他聲稱，邀請施紀賢，推動英國在安全事務上「儘可能靠攏」歐盟，並尋求「消除或降低英歐之間貿易壁壘的辦法」，這都是出自他的主意。他還對記者說，歐盟和英國「再次儘可能接近」的時機已經到來。

不過英媒也提到，對於施紀賢而言，與布魯塞爾的談判可能會很艱難，因為大多數歐盟成員國將要求英國同意使用其捕魚水域，以及要求制定一項青年流動計劃，允許30歲以下的歐盟國民在英國旅行和工作，作為重新調整英歐關係更廣泛一攬子計劃的一部份。還有其他成員國也大概率將在未來的雙邊談判中尋求捍衛自身利益，比如能源合作等。

談判將由歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）負責，但她在採訪中迴避了談判順序的問題。她只是模糊回應說，「與英國首相施紀賢進行徹底討論非常好，因為歐洲安全關係到歐盟內部和外部的所有人。」

此外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言要對歐盟徵收關稅的威脅也可能給施紀賢尋求英歐關係回暖的努力蒙上陰影。

據《衛報》報道，當被問及是否會削弱與歐盟的關係以取悅特朗普時，施紀賢堅稱，英國不必在歐盟和美國之間做出選擇。「這兩種關係對我們來說都非常重要。我們不會在兩者之間做出選擇，這在歷史上是英國幾十年來的立場」，他說。

英媒報道稱，施紀賢正試圖通過尋求改善英國與美國的貿易條件來避免被加徵關稅的可能。而關於是否會對英國加稅，特朗普當地時間2日回答英國廣播公司（BBC）採訪時稱，在與美國的貿易中，英國「過分」了，但這種情況是可以「解決的」。

在進一步追問下，他改口稱「這可能會發生」，並補充說，自己真正擔心的是與歐盟的貿易，「這（關稅）肯定會發生在歐盟身上」。

與此同時，《泰晤士報》援引特朗普經濟顧問的話報道稱，如果英國與歐盟關係更緊密，那麼華盛頓對與英國達成自由貿易協定的興趣將降低。

2025年2月3日，比利時布魯塞爾，圖為施紀賢在會議上發表講話。（Reuters）

3日早些時候，施紀賢也被問到是否擔心特朗普對英國揮舞「關稅大棒」。他則回應稱，現在談論此事「為時過早」。

「我認為真正重要的是開放和強大的貿易關係，這也是我與特朗普總統討論的基礎。」他補充說，「我知道，美歐之間正計劃進行密集討論。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

