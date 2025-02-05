華盛頓空難｜67死者遺體已全部從河中打撈上岸

美國華盛頓上周三（1月29日）有一架軍用黑鷹直升機與一架美國航空客機相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River）。美媒引述官員周二表示，已從河中打撈出兩機共67名遇難者的遺體，目前工作重心是清理飛機殘骸。



美國有線電視新聞（CNN）截至目前，其中66人的身分已確認。救援人員仍在繼續打撈客機殘骸，大型起重工作將持續到4日晚上。隨後打撈直升機的殘骸。

美國聯邦航空總署（FAA）事故調查辦公室前主任華萊士（Steven Wallace）表示：「我們有雷達數據、有目擊者，還有所有的殘骸。什麼也沒有丟失。」他相信災難的原因最終將會查明。

2025年2月4日，美國維珍尼亞州，一架美國航空客機與一架黑鷹直升機相撞後墜入波託馬克河（Potomac River），工作人員正在打撈飛機殘骸。（Reuters）

周三預計華盛頓將迎來惡劣天氣，到時雨雪將使本就艱辛的救援工作更加困難。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）調取飛行數據記錄器顯示，飛機在發生致命碰撞之前機頭就被抬起。

NTSB成員Todd Inman表示，記錄器顯示撞擊時的高度約為325英尺（約100米），但空中交通管制員從未發現黑鷹直升機高度超過200英尺（約60米）。

關於直升機的飛行高度是否超過了規定的200英呎，還需進一步調查。