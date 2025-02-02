華盛頓空難｜撞機前10日聯邦航空局長突請辭　竟與馬斯克有關？

美國華盛頓1月29日晚9時，一架美國航空客機與軍方黑鷹直升機在列根國家機場（Ronald Reagan National Airport）附近相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River），事故造成兩架飛機上的67人全部離世。英國媒體報道，在事發前10日，美國聯邦航空管理局長惠特克（Mike Whitaker）突然宣布離任，其離職主要原因極有可能與其跟全球首富馬斯克（Elon Musk）過往的「恩怨」有關。



英國《衛報》1月30日報道，這宗空難發生的時間點適逢美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）領導層發生變動之際。

據報道，慧特克是擁有30年經驗的資深航空業界人士，2023年10月獲參議院一致通過獲任命為FAA局長。遺憾的是，他擔任FAA局長僅一年多，原定任期還剩四年，就在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣誓就任當日宣布辭職，令該監管機構陷入群龍無首的尷尬局面，在他離職10日後就發生嚴重空難。現時FAA要在沒有固定領導人的情況下就華盛頓列根機場的空難展開調查。

報道指，在惠特克任職局長期間，他致力解決波音公司存在的安全隱患及品質問題，同時也試圖舒緩FAA在空中交通管制員人手不足的困境。

2025年1月20日，富豪馬斯克（Elon Musk）在華盛頓第一資本體育場（Capital One arena）參加典禮集會時發表講話。（Reuters）

報道又提到，去年9月，SpaceX因涉嫌在兩次火箭發射中違反政府許可而被起訴，遭惠特克提議處以多於60萬美元（約468萬港元）的罰款。SpaceX行政總裁馬斯克對此大表不滿，他曾呼籲惠特克應該請辭（He needs to resign）。

作為特朗普的親密顧問以及政府效率部（DOGE）的負責人，馬斯克與惠特克的「過節」與後者選擇離任可能有一定程度的關聯。去年12月，當特朗普在大選中擊敗賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）後，惠特克就表示將會辭職。

據報道，華盛頓列根機場墜機事件是美國自2009年以來發生的首宗重大空難。

圖為前美國聯邦航空管理局長（Administrator of Federal Aviation Administration, FAA）惠特克（Mike Whitaker），他已於2025年1月20日離任。（X@FAA_Mike）

自惠特克離職後，在FAA工作29年的Chris Rocheleau隨即宣誓就任副局長並代理局長一職，但該人事任命尚未獲得參議院確認。當新任交通部長達菲（Sean Duffy）在空難後的記者會上被問到FAA現時是否有代理局長，他拒絕回答有關問題並迅速遠離在場的記者。