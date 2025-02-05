泰國對泰緬邊境電詐據點斷電　緬甸軍政府稱將嚴懲涉詐官員

泰國決定即日起切斷對緬甸部分邊境地區的電力供應，以打擊盤踞當地的電信詐騙團伙。面對鄰國施壓的緬甸則向國內官員發出警告，稱將嚴厲對付涉嫌參與網絡賭博和電信詐騙的官員。



緬甸官媒《鏡報》星期二（2月4日）報道，緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）前一天在會議上警告官員，並指政府將對涉嫌販毒和其他犯罪的人採取有效措施。

緬甸總理、國防軍總司令和緬甸國家管理委員會主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）2022年7月12日訪問俄羅斯時，與俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）在莫斯科會面。（Roscosmos/Handout via REUTERS）

報道稱，軍政府已採取有效措施應對網絡賭博和電詐問題，而各層級的地方官員務必堅決防止和打擊這些犯罪行為。

緬甸、柬埔寨和老撾近年成了電信詐騙和網絡賭博等非法活動的據點。雖然各國嘗試打擊有關犯罪活動，但犯罪團伙一再轉移陣地，未能完全杜絕，目前有部分團伙集中在泰緬邊境的緬東城鎮。

泰國兩年有逾50萬人被騙

2023年11月6日，在第六屆中國國際進口博覽會（CIIE）期間，泰國副總理普坦參觀了位於上海的THANN商店。 （Getty Images）

泰國副首相兼國防部長普坦星期二證實，泰國將從即日起切斷犯罪猖獗的緬甸邊境城鎮電供。普坦說，電信詐騙已嚴重影響泰國社會秩序，從2022年6月至2024年6月，超過50萬名泰國人成為詐騙受害者，損失超過600億泰銖（約13.9億港元），危及經濟安全等多個方面。

這類犯罪也對泰國旅遊業造成嚴重負面影響。中國演員王星較早在泰國被誘拐至緬甸，不少中國人因此取消在春節期間前往泰國旅遊的計劃。

中國男演員王星在泰國遭誘騙至緬甸的事件，令泰國旅遊業嚴重受挫。泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）除了要求有關部門打擊跨國犯罪，更利用人工智能，錄製影片用普通話表示將加大力度確保遊客在泰國的人身安全，期望挽回中國遊客春節期間前往泰國旅遊的信心。（泰國政府公關部Facebook）

泰國《民族報》引述普坦說，相關機構須制定確切的斷電區域，其中應該包括妙瓦底、水溝谷和KK園區。這三個相鄰城鎮是臭名昭著的電詐和人口販賣中心。

泰國自1992年至1994年起向緬甸供電，隨後放寬政策，允許邊境地區供電無需提交內閣審批，由相關部門按實務操作執行。

普坦強調，國家安全委員會星期二已下令地方電力局，「電供現在就要切斷」。他說，只要威脅到國家安全，地方電力局就有權停止供電。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

普坦警告，不遵從指示的官員將被調職和懲處，如果涉及收賄供電，政府絕不姑息。

泰防長：緬甸須承擔責任

被問及中斷供電會否影響緬甸民眾時，普坦說，緬甸應該照顧人民，並對允許電詐團伙在領土上犯罪承擔責任。

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 （EUSI）

據泰國媒體報道，2025年1月15日至30日，有409名遊客通過泰國達府湄索關口前往緬甸，其中105名遊客無法提供明確行程計劃，疑似被騙至緬甸從事電詐等非法活動。

無法提供明確行程計劃的遊客中，有37人已在緬甸境內辦理入住，另有22人被成功勸返。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

