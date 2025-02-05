泰國對泰緬邊境電詐據點斷電 緬甸軍政府稱將嚴懲涉詐官員
泰國決定即日起切斷對緬甸部分邊境地區的電力供應，以打擊盤踞當地的電信詐騙團伙。面對鄰國施壓的緬甸則向國內官員發出警告，稱將嚴厲對付涉嫌參與網絡賭博和電信詐騙的官員。
緬甸官媒《鏡報》星期二（2月4日）報道，緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）前一天在會議上警告官員，並指政府將對涉嫌販毒和其他犯罪的人採取有效措施。
報道稱，軍政府已採取有效措施應對網絡賭博和電詐問題，而各層級的地方官員務必堅決防止和打擊這些犯罪行為。
緬甸、柬埔寨和老撾近年成了電信詐騙和網絡賭博等非法活動的據點。雖然各國嘗試打擊有關犯罪活動，但犯罪團伙一再轉移陣地，未能完全杜絕，目前有部分團伙集中在泰緬邊境的緬東城鎮。
泰國兩年有逾50萬人被騙
泰國副首相兼國防部長普坦星期二證實，泰國將從即日起切斷犯罪猖獗的緬甸邊境城鎮電供。普坦說，電信詐騙已嚴重影響泰國社會秩序，從2022年6月至2024年6月，超過50萬名泰國人成為詐騙受害者，損失超過600億泰銖（約13.9億港元），危及經濟安全等多個方面。
這類犯罪也對泰國旅遊業造成嚴重負面影響。中國演員王星較早在泰國被誘拐至緬甸，不少中國人因此取消在春節期間前往泰國旅遊的計劃。
泰國《民族報》引述普坦說，相關機構須制定確切的斷電區域，其中應該包括妙瓦底、水溝谷和KK園區。這三個相鄰城鎮是臭名昭著的電詐和人口販賣中心。
泰國自1992年至1994年起向緬甸供電，隨後放寬政策，允許邊境地區供電無需提交內閣審批，由相關部門按實務操作執行。
普坦強調，國家安全委員會星期二已下令地方電力局，「電供現在就要切斷」。他說，只要威脅到國家安全，地方電力局就有權停止供電。
普坦警告，不遵從指示的官員將被調職和懲處，如果涉及收賄供電，政府絕不姑息。
泰防長：緬甸須承擔責任
被問及中斷供電會否影響緬甸民眾時，普坦說，緬甸應該照顧人民，並對允許電詐團伙在領土上犯罪承擔責任。
據泰國媒體報道，2025年1月15日至30日，有409名遊客通過泰國達府湄索關口前往緬甸，其中105名遊客無法提供明確行程計劃，疑似被騙至緬甸從事電詐等非法活動。
無法提供明確行程計劃的遊客中，有37人已在緬甸境內辦理入住，另有22人被成功勸返。
本文獲《聯合早報》授權轉載。