傳本田日產終止合併談判放棄整合計劃　日產：2月中確定方向

日本主要汽車製造商本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）2024年底宣告同意合併，啟動磋商，但據日媒最新2月5日報道，兩方終止合併談判，放棄整合計劃。日產汽車回應時未有證實，僅稱公司計劃2月中確定未來方向。



報道指，日產決定撤回與本田的商業整合諒解備忘錄，原因是雙方在整合及其他條件上存在分歧。路透社較早前引述消息人士指，本田曾向日產試探，讓日產成為子公司的意向，日產拒絕方案。

日產汽車發言人回應稱，該報道並非基於公司宣布的信息，公司計劃2月中確定未來發展方向，並會在屆時公布。

2024年12月23日，日本東京，圖為產公司社長內田誠與本田社長三部敏宏召開記者會。（Reuters）

日本《朝日新聞》同日較早前也報道，本田和日產汽車拋出結束合併談判的想法，報道指在談判沒有按預期推進後，本田正在考慮將日產變成子公司，但日產強烈拒絕這個想法。

本田與日產於2024年12月宣布開始就經營整合協商，目標是在2025年6月達成最終協議。

合併計劃的目標是提高兩間公司在電動車和自動駕駛技術開發方面的競爭力，以汽車銷量計算，合併後的集團將成為僅次於豐田汽車和德國福士（Volkswagen，大眾）的全球第三大汽車集團。